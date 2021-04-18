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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı

Polis memurunun, iftar kumanyasını sokak köpeklerine verdiği görüntüler yürekleri ısıttı

Fatma Yılmaz'ın kumanyasını köpeklere vermesi

Sokak Köpeği Köpek Polis Memuru Sokak Köpekleri Cep Telefonu 

-Köpeklerin kumanyayı yemesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da radar polis memuru, iftar kumanyasını sokak köpekleriyle paylaştı. Cep telefonuna yansıyan polis memurunun bu davranışı, izleyenleri duygulandırdı. Türkiye’nin tek kadın radarı olarak bilinen polis memuru Fatma Yılmaz, görevi başındayken iftarını yapmak için aracından indiği sırada sokak köpeklerini gördü. Köpeklerin oldukça acıktığını fark eden Yılmaz, kumanyasını sokak köpeklerine verdi. 3 sokak köpeği, Yılmaz’ın verdiği kumanyayı yerken, cep telefonuna yansıyan polis memurunun bu anlamlı davranışı izleyenleri duygulandırdı. (SM-
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