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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Polis memuru yaralı vatandaşı ikna edebilmek için dakikalarca dil döktü

Polis memuru yaralı vatandaşı ikna edebilmek için dakikalarca dil döktü

Yaralı sürücü Resul S.’yi polis ekiplerinin ikna etmeye çalışması

İlk Müdahale Trafik Kazası Memur Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralıların ambulansa binmesi
-Kaza yapan otomobillerden görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE )- Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı DÜZCE

- Düzce’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, polis ambulansa binmeyen yaralıya uzun süre dil döktü. Kaza, akşam 20.45 sıralarında Bahçeşehir bağlantı yolu Metek TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir merkezine ilerlemekte olan Resul S.’nin kullandığı 81 AF 261 plakalı Tofaş marka otomobil, ters istikamete dönünce şehir merkezinden Bahçeşehir bölgesine gitmekte olan Yavuz A.’nın kullandığı 81 DF 527 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken hurdaya dönen otomobillerde bulunan sürücüler Yavuz A., Resul S. ile Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Eren B. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü Resul S. yaralı olmasına rağmen kazanın şokuyla ambulansa binmek istemeyince polis ekipleri uzun süre yaralı sürücüyü ambulansa binmesi için ikna etmeye çalıştı. Resul S.’nin kaza yerine gelen yakınlarının ikna etmesi sonucu ambulansa binerek tedavisinin yapılması için Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (SA-RFK-
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