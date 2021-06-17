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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polis memuru otomobil ile çarpıştığı kazada ağır yaralandı

Polis memuru otomobil ile çarpıştığı kazada ağır yaralandı

-Polis memurundan detay

İlk Müdahale Hastane Polis Merkezi Polis Memuru Polis Ekipleri 

--Kaza yeri detay
--Polis memurunun ambulansa alınması
--Kaza yapan sürücünün kontrolü
--Çevredeki vatandaşlar detay
--Genel detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da izinli gününde motosikletiyle seyir halindeki polis memuru kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1327 sokak. kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup B., idaresinde 07 EMK 34 plakalı araç ile polis memuru Ahmet K. idaresindeki 07 GGG 36 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Küçük, motosikletten fırlayarak savruldu. Kazada, polis memuru Ahmet K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet K. çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (EA-
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