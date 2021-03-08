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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polis memuru karakolda intihar etti

Polis memuru karakolda intihar etti

Olay yeri

Polis Polis Memuru Memur Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü önü
-Kaymakam, Emniyet Müdürü ve Savcının olay yerinden ayrılması
-Morg önü
-Polis memurunun tabutla çıkarılışı
-Muhammet Tetik’in fotoğrafı

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru sabah saatlerinde kendi silahı ile intihar etti. Olay, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu içerisinde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde göreve gelen polis memuru M.T. (26) henüz belirlenemeyen bir nedenle görev yaptığı karakol içerisinde kendi silahı ile intihar etti. Meslektaşlarının ilk yardım yaptığı polis memuru için 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından meslektaşları genç polis memurunun cansız bedenini otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yaşanan olay sonrası Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek incelemelerde bulunup olay hakkında bilgi aldı. 3 yıldır Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurunun çevresinde sevilen birisi olduğu öğrenildi. Polis memurunun neden intihar ettiği henüz belirlenemezken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-OA-NSO-BA-Y)
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