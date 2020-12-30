Polis, kümesten uyuşturucu topladı

--merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, tavuk kümesinde uyuşturucu madde ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Merzifon’da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, tavuk kümesine gizlenen 24.16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 37,03 gram kubar esrar, 17 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda, S.E, İ.K ve C.Y isimli 3 şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (YB-SLH-



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