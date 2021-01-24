Polis kumar oynanan mekana koçbaşıyla daldı

-Koçbaşı ile kapıyı açması

-İçeride kumar oynayanların yakalanması

-Genel ve detay



( KOCAELİ )-Baskında kumar oynarken yakalanan 9 şahsa ceza kesildi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kumar oynanan bir mekana koçbaşı ile baskın yapan polis ekipleri, yasakları ihlal eden 9 kişiye ceza kesti. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bulunan bir işletmede sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve içeride kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenlendi.

Belirlenen adrese gelen ekipler, koçbaşı ile işletmesinin kapısını açarak içeri girdi. Baskında kumar oynarken yakalanan 9 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Yine içeride bulunan 9 şahsa, kumar oynadıkları için idari para cezası kesilmesi için gerekli tutanaklar tanzim edilirken, 1 kişiye ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi.



loading...