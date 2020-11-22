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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu

Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu

Polisin adayları yetiştirme çabası

( YOZGAT ) YOZGAT

Güvenlik Kontrolü Kamera Kullar Polis Ekipleri Ortaöğretim 


- Yozgat’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Yozgat’ta ortaöğretim düzeyi KPSS’ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı. Korona virüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav öncesinde kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan adayların koşuşturmacaları ise kameralara yansıdı. 16 aday, polis eşliğinde İl Nüfus Müdürlüklerindeki işlemlerini hızlıca tamamlayabilmek için ter döktü. Adaylar geçici kimliklerini çıkardıktan sonra polis araçlarıyla sınava girecekleri okullara yetiştirildi. (BMG-OE
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