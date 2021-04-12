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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polis kılığında eve girip 6 parça değerli taşı gasp ettiler

Polis kılığında eve girip 6 parça değerli taşı gasp ettiler

-şahıslar adliyeye çıkartılırıken detay

Çatı Katı Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Oyuncak Tabanca 

--Şahıslar adliyeye çıkartılırken foto
--Gasp ettikleri değerli taşlardan foto
--Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde fotoso

( AFYON KARAHİSAR)- Ev sahibi yabancı uyruklu şahsa oyuncak tabancayla ters kelepçe yapan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da, evine polis kılığında girdikleri yabancı uyruklu şahsa ters kelepçe yaparak 6 parça değerli taşı gasp eden 5 şüpheli polis tarafından yakalandı ve çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Afyonkarahisar kent merkezi Cumhuriyet mahallesi İnönü caddesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ceyhun B., Fatih K, Ali N., Mustafa N. ve Aydın T. isimli şahıslar, Mohammed Naeim Ghazravi isimli şahsın evine polis yeleği ve oyuncak tabancayla girerek kendisini polis olarak tanıtıp ters kelepçe yaptılar. Şüpheliler daha sonra evde bulunan 6 parça halinde şeffaf renkli değerli olarak tabir edilen taşı alarak kayıplara karıştılar. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 6 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda; bir apartmanın çatı katından halıya sarılı vaziyette 6 parça halinden şeffaf renkli değerli olarak tabir edilen taş, 3 ayrı pakette az miktarlarda kenevir tohumu, 1 ayrı pakette içimlik esrar ve 3 adet metanfetamin içmeye yarayan düzenek ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HK-Y)
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