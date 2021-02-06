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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis, kaybolan engelli adamı bulup ailesine kavuşturdu

Polis, kaybolan engelli adamı bulup ailesine kavuşturdu

-Engelli adam detay

Polis Polis Ekipleri 

--Polisin engelli adama konuşması detay
--Ailesi gelmesi detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaybolan engeli adam polis ekiplerinin tarafından fark edilmesi üzerine bulunarak ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk mahallesinde yolda nereye gittiğini bilmeyen engelli adam polis tarafından bulundu. Bulunan engelli adamın ailesine haber verilmesi üzere aile engeli adamı almaya olay yerine geldi. Aile polis ekiplerine teşekkür etti.
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