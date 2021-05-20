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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada

Polis kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırdı...O anlar kamerada

Cep telefonu görüntüleri

Kan Davası Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kavga anı
-Polisin havaya ateş açması
-Silah sesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Halkalı’da husumetli iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları ayırmak için havaya ateş açarken, o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Olay, Küçükçekmece Zeynebiye’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kan davası nedeniyle husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlar birbirine tekme tokat saldırdı. Bir kişi de karşısındakine sopayla vurdu. Çevredekiler kavgaya müdahale etti. Tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri, iki aile arasındaki kavgayı ancak havaya silah ateş ederek durdurabildi. Kavga anı ve polisin havaya ateş açması kamerada Husumetli olanların birbirlerine saldırması ve olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açması kameraya böyle yansıdı.
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