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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor

Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor

Kapkaççılık ve hırsızlık anlarına ait emniyetin güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kapkaç Akalan Kamera Hırsız 


- Gaziantep’te kapkaççı ve hırsızlara yönelik yapılan operasyonlarla 18 şüpheli yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaççılık ve hırsızlık olaylarına ilişkin yaptıkları operasyonlarla 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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