Polis kapı kapı dolaşıp ‘sessiz katil’ konusunda uyarıyor

-Eve girişleri

-Sobanın başında soba ile ilgili uygulamalı bilgilendirme

-Vatandaşlar ile röportaj

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da polis ekipleri kapı kapı dolaşıp, sobadan sızan karbonmonoksit gazı (sessiz katil) zehirlenmelerine karşı uyarıyor. Geçtiğimiz ay 2 kişinin hayatına mal olan ve onlarca kişinin karbonmonoksit gazından etkilendiği Adıyaman’da polis ekipleri, vatandaşları bilgilendiriyor. Sobalı evleri ziyaret eden Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, uygulamalı olarak aileleri uyarıyor. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba yakma teknikleri, sobanın nasıl kurulacağı, boruların şekli, baca temizleme, kömürün nasıl kullanılacağı konularında aileleri bilgilendiriyor. Polis ekipleri ‘Sobanız Sonunuz Olmasın’ sloganı ile bastırdığı broşürleri ailelere verdi. Polis ekipleri ziyaret ettikleri evlerdeki küçük çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Polislerin uygulamalı olarak anlattığı bilgileri dikkatli bir şekilde dinleyen vatandaşlar, çok faydalı bir bilgilendirme olduğunu dile getirdi.



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