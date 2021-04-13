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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı

Polis kafasına dayadığı tüfeği böyle aldı

Polisin şahsı ikna etme çalışmaları

Polis Memur Trol 

-Polisin tüfeği şahsın elinden alması
-Şahsın gözaltına alındıktan sonra ambulansa bindirilmesi

( AYDIN )- Oğluna kızdı, tüfeği kafasına dayadı AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın, oğluyla tartıştıktan sonra, kafasına dayadığı tüfeği polis bir anlık dalgınlıktan faydalanarak son anda aldı. Öfkeli baba, polisler tarafından gözaltına alındı.Olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Yasin B. ile tartışan Yıldıray B. av tüfeğini yanına alarak oğlunun iş yerine doğru yola çıktı. Öfkesine hakim olamayan baba, elindeki tüfekle oğlunun iş yerine gittiği sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından önü kesildi. Karşısında polisleri gören Yıldıray B. bu sefer tüfeği kafasına dayadı. Polisler öfkeli babayı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Baba Yıldıray B.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan görevli polis memurları tüfeği şahsın elinden aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Yıldıray B., sağlık kontrolü için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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