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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polis KADES uygulamasını tanıttı

Polis KADES uygulamasını tanıttı

Ekiplerin kadınlarla sohbeti

Alışveriş Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağrı Merkez Polis Ekipleri Çağrı Merkezi 

-Bazı kadınların stant yanına alınarak detaylı bilgi verilmesi
-Kadınlarla röportajlar
-Telefonda KADES uygulamasının indirilmesi
-Stantta bekleyen polis ekipleri
-Broşürlerden detay

( MERSİN )- Mersin Erdemli'de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES tanıtım standı açıldı MERSİN

- Mersin'in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alışveriş merkezlerinde açılan stantla, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçe merkezinde bulunan büyük alışveriş merkezlerinde KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik stant açıldı.Görevli ekip tarafından kadınlara KADES uygulamasının telefonlara nasıl kurulacağı anlatıldı. Mağdur kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112, 155, 156 acil çağrı merkezine ulaştıkları, sonrasında olay yerine en yakın ekip ya da devriyenin sevk edildiği bilgisi verildi.
Ekipler tarafından kadınlara şiddete maruz kalındığında yararlanılacak haklar, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler ve şiddet mağdurlarının nerelere başvuracağı konuları da detaylı olarak anlatıldı.Kadınlar ise KADES´in her kadın tarafından bilinmesi gereken bir uygulama olduğunu belirterek, açılan standın verimli olacağına inandıklarını dile getirdi. Bazı kadınlar ise uygulamadan haberdar olmadıklarını ancak aldıkları bilgiyle uygulamayı telefonlarında bulunduracaklarını kaydetti.

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