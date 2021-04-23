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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu

Polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu

konvoy detay

( YALOVA ) YALOVA

Polis Jandarma Araç Konvoyu Kışla 


- Yalova Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Belediyesi’ne ait araçlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi.
Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte, polis, jandarma ve belediye araçları şehir merkezinde gezdi. Sirenler çalan araçlarla çocukların bayramı kutlandı. Vatandaşlar, evlerinin camlarından çıkarak araç konvoyunu alkışladı. Etkinliğe katılan kurumların yetkilileri, tüm çocuklar ve Türk halkının bayramını kutladı.
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