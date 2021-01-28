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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

- Olay yerinden görüntüler

Polis Cenaze Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Mezar Taşı 

-- Polis ile dernek üyeleri arasında gerginlik
-- Detaylar

( KOCAELİ )- Kaldırılma kararı alınan mezar çevresine çok sayıda polis sevk edildi- Polisler, dernek üyelerinin kapattığı yolu açmaya çalışıyor KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vefat ettikten sonra yöneticisi olduğu derneğin karşısındaki boş alana cenazesi izinsiz defnedilen şahsın mezarı, valilik kararıyla kaldırılmak istenirken dernek üyeleri ve polis arasında gerginlik çıktı. Olay Kartepe Acısu Mahallesi Esentepe Sokak üzerindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esentepe Sokak’ta bulunan bir derneğin yöneticisi olan Yakup Tellioğlu, 6 Kasım’da 56 yaşında hayatını kaybetti. Tellioğlu’nun cenazesi Kartepe’de düzenlenen törenin ardından yöneticiliğini yaptığı derneğin önündeki boş alana defnedildi. Resmi olarak Kartepe Fatih Sultan Mezarlığına defnedilmesi gereken cenazenin dernek önüne defnedildiği iddiaları sonrasında başlatılan soruşturmanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından cenazenin mezarlığa taşınmasına karar verildi.
Kararın ardından gece saatlerinde dernek bahçesine giden çok sayıda polis ve belediye ekipleri ise mezarın kaldırılmasını istemeyen dernek üyeleri ile gerginlik yaşadı. Dernek üyelerinin araçları ile mezara giden yolun kapatılması sonrasında olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Uzun süredir polis ile dernek üyeleri arasında yaşanan mezar kaldırma gerginliği ise halen devam ediyor.
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