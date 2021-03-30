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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Güvenlik kamera görüntüleri

Kapkaç Akalan Kamera Hırsız 

-Şüphelilerin yakalandıktan sonraki fotoğraflarından oluşturulan kolaj

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te kapkaç ve motosiklet hırsızlığını yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen 1 kapkaç ve 1 motosiklet hırsızlığı konusunda yaptıkları çalışmalar sonucu çok sayıda suç kayıtları bulunan N.D. ve S.S. adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
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