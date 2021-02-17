Polis hırsızlara göz açtırmıyor

- Gaziantep’te kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kapkaç, 1 yankesicilik, ve 1 dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-LO-Y)
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