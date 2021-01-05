Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Polis hırsızlara göz açtırmıyor

- Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Fotoğraflardan oluşturulan kolaj video

( GAZİANTEP ) Polis hırsızlara göz açtırmıyor GAZİANTEP

Akalan Kamera Hırsız 


- Gaziantep’in Nizip İlçesinde 18 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polisler çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirirken, şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan mahallesinde bir sitede meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 18 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs suçüstü yakaladı. Ekipler, çalıntı 1 adet motosiklet, güvenlik kameraları, kayıt cihazı ve diğer malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan İ.H.Ö. isimli şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı