- Polis hırsızlara göz açtırmıyor



- Gaziantep’in Nizip İlçesinde 18 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polisler çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirirken, şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan mahallesinde bir sitede meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 18 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs suçüstü yakaladı. Ekipler, çalıntı 1 adet motosiklet, güvenlik kameraları, kayıt cihazı ve diğer malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan İ.H.Ö. isimli şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-



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