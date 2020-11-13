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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı

Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık anlarına ait görüntüler

Akalan Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilme anları
-Çalınan oto ve motosikletler
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 8 oto ve 6 motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto ve motosiklet hırsızlığına yönelik 27 Ekim -12 Kasım tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde 8 oto, 6 motosiklet ve 1 plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 19 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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