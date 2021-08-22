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Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı

Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı

Çocuğun helikoptere getirilmesi

Bild Helikopter 

-Helikopter ile seyahat etmesi

( VAN ) VAN

- Van Emniyet Müdürlüğü helikopteri parmağı kopan 2 yaşındaki çocuk için gece havalandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"İl Sağlık Müdürlüğünün 2 yaşındaki çocuğun parmağının kopması nedeniyle tedavisi için acilen Diyarbakır’a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Skorsky helikopter, saat 23:00 sıralarında M.B.G. isimli çocuğun, anne ve babası refakatinde 112 görevlileri ile birlikte Van’dan havalanarak Diyarbakır 112 görevlilerine teslim edildi" denildi. (EKİP-ŞAK-
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