Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı

-Helikopter ile seyahat etmesi



( VAN ) VAN



- Van Emniyet Müdürlüğü helikopteri parmağı kopan 2 yaşındaki çocuk için gece havalandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"İl Sağlık Müdürlüğünün 2 yaşındaki çocuğun parmağının kopması nedeniyle tedavisi için acilen Diyarbakır’a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Skorsky helikopter, saat 23:00 sıralarında M.B.G. isimli çocuğun, anne ve babası refakatinde 112 görevlileri ile birlikte Van’dan havalanarak Diyarbakır 112 görevlilerine teslim edildi" denildi. (EKİP-ŞAK-

