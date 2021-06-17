Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polis, HDP İzmir İl Örgütü önündeki bekleyişini sürdürüyor

Polis, HDP İzmir İl Örgütü önündeki bekleyişini sürdürüyor

Olay yeri detay

Silahlı Saldırı Sağlık Çalışanı Güvenlik Önlemi Parti Üyesi Saldırı 

-Kalabalık detay
-Ölen Deniz Poyraz'ın annesinden detay
-şahsın videosu
-fotoğraflar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından polis binanın bulunduğu alanda bekleyişini sürdürüyor. Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. 1 kişi öldü, şahıs yakalandı Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (40) öldürdüğü belirlendi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi. Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı Öte yandan, öldürülen parti üyesi Poyraz'ın cenazesi binadan çıkarıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini sürdürüyor. O.G. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement