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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Polis hatalı sürücüleri drone ile tespit etti - ÇANAKKALE

Polis hatalı sürücüleri drone ile tespit etti - ÇANAKKALE

- Drone ile çekilen hatalı sürücülerin tespit edildiği görüntüler - Trafik ekiplerinin uygulamalarından görüntülerPolis hatalı sürücüleri drone ile tespit ettiÇANAKKALE (AA) – Çanakkale ’de polis ekipleri tarafından kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi.' Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla, drone ile karayollarında kural ihlali yapan sürücülere denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde sürücülere yapılan ihlaller hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda görüntüler de izletildi.Yaşam için Kısa Bir Mola projesi kapsamında sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tünelinde görsel eğitimler verildi.
Polisin drone ile yapılan eğitim ve denetim faaliyetleri devam edeceği belirtildi.

Karayolları Kural İhlali Hatalı Sürücü Akkale Polis Ekipleri 

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