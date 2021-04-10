Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis gününde uygulama yapan polislere Kızılay’dan jest

Polis gününde uygulama yapan polislere Kızılay’dan jest

Polis ekiplerinin uygulamasından görüntü

Hafta Sonu Güzergah Türkler Polis Memuru Polis Ekipleri 

-Kızılaycıların Minibüsten çıkma görüntüsü
-polislere ikram edilme görüntüsü
-teşekkür edilme görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Uygulama da çevrilen minibüs içinde Kızılay ekipleri çıktı- Kızılay uygulama yapan polisleri unutmadı DÜZCE

- Düzce D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan trafik ekiplerinin durdurduğu minibüs içinden çıkan Kızılay ekipleri, sürpriz yaparak ekiplerin Polis Günü'nü kutladı. Düzce’de polis ekipleri korona virüs salgını sonrasında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-100 Karayolu Öztürkler Mevkiinde uygulama gerçekleştirdi. Kısıtlamada sürücü ve yolcuların izninin olup olmadığı kontrol edilirken, güzergah üzerinde seyir halinde olan bir minibüs polis ekipleri tarafından çevrildi. Minibüs içerisinden çıkarak sürpriz yapan Kızılay ekipleri ise polislerin 10 Nisan Polis gününü kutladı. Her bir polis memuruna tek tek elleri ile hazırladıkları çikolata ve bisküvi paketi ile soda ikramı yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan polis ekipleri, Kızılay ekiplerine günlerini unutmadıkları için teşekkür etti. (EB-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement