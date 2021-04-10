Polis gününde uygulama yapan polislere Kızılay’dan jest

-Kızılaycıların Minibüsten çıkma görüntüsü

-polislere ikram edilme görüntüsü

-teşekkür edilme görüntüsü

-genel detay



( DÜZCE -ÖZEL)- Uygulama da çevrilen minibüs içinde Kızılay ekipleri çıktı- Kızılay uygulama yapan polisleri unutmadı DÜZCE



- Düzce D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan trafik ekiplerinin durdurduğu minibüs içinden çıkan Kızılay ekipleri, sürpriz yaparak ekiplerin Polis Günü'nü kutladı. Düzce’de polis ekipleri korona virüs salgını sonrasında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-100 Karayolu Öztürkler Mevkiinde uygulama gerçekleştirdi. Kısıtlamada sürücü ve yolcuların izninin olup olmadığı kontrol edilirken, güzergah üzerinde seyir halinde olan bir minibüs polis ekipleri tarafından çevrildi. Minibüs içerisinden çıkarak sürpriz yapan Kızılay ekipleri ise polislerin 10 Nisan Polis gününü kutladı. Her bir polis memuruna tek tek elleri ile hazırladıkları çikolata ve bisküvi paketi ile soda ikramı yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan polis ekipleri, Kızılay ekiplerine günlerini unutmadıkları için teşekkür etti. (EB-GY-



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