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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- “Polis göremez deyip” sosyal mesafeyi hiçe saydılar

- “Polis göremez deyip” sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Partiden görüntüler

Polis Kamera Cep Telefonu Göreme 

-Maskesiz vatandaşlar
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da vakalardaki artışa rağmen vatandaşların sağlıksız koşullarda sosyal mesafesiz davranışları devam ediyor. Ortak alanlarda verilen partiler salgına adeta davetiye çıkartıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’daki korona virüs artışının tehlikeli boyutlarda olduğunu açıklamasına rağmen İstanbul’da maskesiz ve sosyal mesafesiz parti görüntülerinin ardı arkası kesilmiyor. Şişli’de bulunan Elysium Cool sitesi sakinleri polisin müdahale edemeyeceğini öne sürerek ortak alanda düzenledikleri maskesiz ve sosyal mesafesiz parti cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Ortak alanda düzenlenen parti hastalığın yükselme eğilimi gösterdiği bu günlerde “bu kadarına da pes” dedirtti. (ÖFA
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