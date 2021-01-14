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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polis, evin gizli bölmelerindeki zehri böyle buldu

Polis, evin gizli bölmelerindeki zehri böyle buldu

Polis arama yaparken

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Akalan Gizli Bölme 

-Polis uyuşturucuyu bulurken
-Uyuşturuculardan fotoğraf karesi
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evin tavanında uyuşturucu madde bulundu. 4 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette arama yapıldı. Polis uyuşturucuyu tavanda gizlenmiş halde buldu Uyuşturucu tacirleri, polis gelmeden önce uyuşturucuyu sakladıkları ev ve evin tavanı arandı. Aramalarda evin gizli bölmelerinde fişeklenmiş halde 130 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 740 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan çok sayıda saç tokası, 1 adet sayfaları kesik defter, 1 adet makas ve 1 adet ölçek ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan E.Ş. ve Ş.G. gözaltına alındı. 2 kişi daha yakalandı Yine Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki şahsın üzerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 19 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmiş halde 9 fişek uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan İ.G. ve M.E. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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