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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Polis ekiplerinin toplu taşımalardaki korona denetimleri sürüyor

Polis ekiplerinin toplu taşımalardaki korona denetimleri sürüyor

Görüntü montaj tünelde

Toplu Taşıma Emniyet Kemeri Yolcu Minibüsü Trafik Denetimi Polis Ekipleri 

-denetimler
-minibüsler
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-ceza kesimi
-trafik polisleri

( İSTANBUL )- Maltepe'deki denetimlerde bir yolcu minibüsüne ve ticari taksiye ceza kesildi İSTANBUL

- İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası polis ekipleri il genelinde denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Maltepe'deki denetimlerde bir yolcu minibüsü ve ticari taksiye para cezası kesildi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde polis ekipleri sabahın erken saatlerinde Maltepe Köprüsü D-100 Kuzey yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Polisler, durdurdukları araçtaki sürücülere maske, sosyal mesafe ve trafik denetimi yaptı. Önce maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek GBT sorgusu gerçekleştirdi. Denetim esnasında polis ekipleri tarafından durdurulan 34 M 5647 plakalı yolcu minibüsü trafiğe çıkması için gerekli belgelerinin eksik olması sebebiyle içerisindeki yolcular tahliye edildikten sonra çekici yardımıyla trafikten kaldırılıp bağlandı. Araç sahibine ise 1328 TL para cezası kesildi. Denetimler esnasında bir ticari takside bulunan şoför ve müşterinin emniyet kemeri takmaması sebebiyle132'şer TL para cezası kesildi. (MB)
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