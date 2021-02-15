Polis ekiplerinin kar kazası kamerada

- Esenyurt'ta polis otosu kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devriye gezen polis otosu, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Polisler kazayı yara almadan atladdı. Kaza anı o sırada sokakta oynayan gençlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde duramayarak kaldırıma çıkan polis otosu, ağaca çarpıyor. (ECİ-ÖFA
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