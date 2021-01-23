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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama denetimleri sürüyor

Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama denetimleri sürüyor

Boş kalan caddelerden görüntü

Hava Sıcaklığı Polis Hafta Sonu Gesi Polis Ekipleri 

-Araç geçişlerinden görüntü
-Kontrol noktasından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 7’inci haftasında polis ekipleri eksi 10 derecelik havada denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşam 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en yoğun olduğu bölgelerde sadece kısıtlamadan muaf olanlar işlerine giderken, genel olarak vatandaşın kurallara uyduğu gözlemlendi. "Dondurucu havada denetim" Van’da son iki gündür gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece, geceleri ise eksi 15-20 derecede seyrediyor. Gündüz dondurucu havada boş kalan cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor. Ekipler, kimlik kontrolünün yanında, iş yeri belgesi ve plaka kontrolü de yapıyor.
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