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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı...O anlar kamerada

Polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Faili Meçhul Alabalık Kız Çocuğu Hırsız Polis Ekipleri 

--Küçük yaştaki şahsın mağazada yaptığı hırsızlık
--Küçük şahsın markette yaptığı hırsızlık

( İSTANBUL )- Yaşı küçük şahıs yakayı ele verdi İSTANBUL

- Şişli'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T., isimli kız çocuğu polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19:00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekiplerini gören şahıs kaçmaya başladı.
Durumdan şüphelenen polis ekibi şahsı yakaladı. Şahsın faili meçhul hırsızlık olaylarına karışmış olabileceğini değerlendiren polis ekipleri inceledikleri kamera görüntüleri üzerine küçük şahsın Şişli ilçesinde 3 adet “Hırsızlık” olayına karıştığını belirledi. Kamera görüntülerinin birinde bir mağazada kasadan ayrılan bir kişinin cebinden açık bir şekilde bir şey çaldığı görüldü.
İzlenilen ikinci kamerada ise markette kalabalıktan faydalanan B.T isimli küçük şahıs yine bir kadının cebinden bir şeyler çaldığı tespit edildi. Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yakalanan B.T isimli yaşı küçük şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. (OFY-YM-
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