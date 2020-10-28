Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polis ekiplerinden Sakarya’nın en işlek caddesinde maske avı

Polis ekiplerinden Sakarya’nın en işlek caddesinde maske avı

Detaylar

Karantina Para Cezası Karya 

-Ekiplerin cadde üzerinde denetim yapması
-Maske takmayanlara ceza uygulaması
-detaylar

( SAKARYA ) -- Kısa süreli denetimde maske takmayan 7 kişiye toplam 2 bin 744 lira para cezası kesildi SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Çark Caddesi'nde korona virüs denetimleri kapsamında maske takmayan 7 kişiye kısa süreli denetim sonucunda toplamda 2 bin 744 lira para cezası kesildi. Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüsün normalleşme sürecinde daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile beraber birçok kuralı ihlal eden bazı vatandaşlar alınan tedbirlere uymamaya başladı.
Ekipler ise tedbirlere uymayan ve maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, denetimlerde maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde 392, ikincide 900 TL para cezası uygulanması ve 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve en işlek caddelerinden olan Çark Caddesinde yapılan kısa süreli denetimlerde 392 liradan 7 kişiye toplamda 2 bin 744 lira para cezası kesildi. (OK-BCT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı