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Polis ekiplerinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 12 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekiplerinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 12 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Polis ekiplerinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 12 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Polis ekiplerinin baskınından görüntü

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-Şahısların yakalanması
-Odalarda uyuşturucuların bulunması
-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

( KOCAELİ )- Zehir tacirlerinin inlerini böyle bastılar- Evin her köşesinden kilolarca uyuşturucu çıktı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, kilolarca uyuşturucu maddeyi ele geçirirken, 2 şahsı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin men ve takibine yönelik il genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gebze ilçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgiyi değerlendiren ekipler, M.A.T. ve C.T. isimli şahısların ikametine operasyon gerçekleştirdi. Nefes kesen operasyonda 2 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alan ekipler, adreste yaptıkları aramada 28 parça halinde 12 kilo 900 gram skunk, 9 gram esrar tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz tüfek, uyuşturucu maddeyi yetiştirmede kullanılan düzenekler ve klipsli poşetleri ele geçirdi. Evde bulunan maddelere el konulurken, yakalanan 2 şahsın da mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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