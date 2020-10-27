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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Polis ekiplerinden minibüslerde Covid 19 denetimi

Polis ekiplerinden minibüslerde Covid 19 denetimi

Minibüsler,

Minibüs Şoförü Polis Trafik Polisi Trol 

-Trafik polisleri,
-Belge kontrolü
-Sürücü kontrolü
-Minibüsler
-röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de trafik polislerince minibüslerde Covid 19’a karşı denetim yapıldı. Denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken taşınan yolcu sayısı da kontrol edildi. Korona virüs salgınına karşı denetimler trafikte de yapılmaya devam ediyor. E-5 karayolu Maltepe Köprüsü mevkiinde trafik polisi ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Denetimde minibüs şoförlerinin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca minibüs içerisinde taşınan yolcu sayısı ile minibüslerde korona virüse karşı alınan tedbirler de kontrol edildi. Denetimlerin yapılmasını destekleyen minibüs şoförü Hacı Yıldırım, “Denetimler güzel bir şey. Arabamızda 3 tane yolcu var. Kadıköy’e gideceğim” dedi.
(CGK-
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