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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi - KIRKLARELİ

Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi - KIRKLARELİ

- Polis ekiplerinin olay yerine gidişi - Şüphelinin yakalanmasıPolis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde hırsızlık şüphelisi, saklandığı apartmanın önünde bekleyen köpeğinin fark edilmesi sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı metruk binanın çatısında bir şüphelinin gezindiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheli, bulunduğu binanın çatısından diğer binaya atlayıp gözden kayboldu.Hırsızlık suçlamasıyla arandığı belirlenen M.A'nın köpeğinin bir apartmanın önünde beklediğini gören ekipler, bina ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.Köpeğin beklediği apartmanın boşluğunu kontrol eden ekipler M.A'yı gözaltına aldı.

Polis Akalan Gezin Hırsız Polis Ekipleri 

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