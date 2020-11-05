Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Polis ekiplerinden İstanbul’daki kafe ve restoranlara denetim

Polis ekiplerinden İstanbul’daki kafe ve restoranlara denetim

Polis ekipleri denetim ve uyarıları

Polis Para Cezası Yasaklar Polis Ekipleri 

-Mekanlar
-Mekan sahipleri
-Yasağa uymayan iş yerine para cezası kesilmesi
-Diyaloglar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işyerlerinin saat 22.00’den sonra sadece paket servis yapabileceklerinin açıkmasının ardından polis ekipleri, İstanbul genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağa uymayan Beşiktaş’taki bir işyerine 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Korona virüs vakalarının artması üzerine yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların saat 22.00’dan sonra yalnızca paket servis yapabileceklerini açıklamıştı. İstanbul genelinde ise polis ekipleri, saat 22.00’den sonra kafe ve restoranlarda denetim yaptı. Yasağa uymayan işyerine 3 bin 180 lira para cezası Fatih’te yapılan denetimlerde kafe ve restoranların genel olarak saat 22.00 itibariyle sadece paket servise devam ettikleri ve yasaklara uydukları görüldü.
Hayata geçirilen yeni tedbirler kapsamında Beşiktaş’taki işyerleri de denetlendi. Denetimler sırasında Beşiktaş’taki bir restorana ise saat 22.00’den sonra yasağa uymayarak işyerine müşteri aldığı için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı