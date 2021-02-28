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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis ekiplerinden helikopter destekli trafik denetimi

Polis ekiplerinden helikopter destekli trafik denetimi

Polis ile vatandaş arasında diyalog

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Para Cezası Trafik Kuralları Trafik Denetimi Polis Ekipleri Helikopter 


- İstanbul'da polis ekipleri otoyolda, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere toplamda 7 bin 352 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Anadolu Yakası'nda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, helikopterdeki polisler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Durdurulan sürücülere ceza kesildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise 36 araç sürücüsüne toplamda 7 bin 352 lira idari para cezası uyguladı.
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