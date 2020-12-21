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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ekiplerinden 14 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden 14 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

- Polislerin pasta ile apartmana girişi

Hafta Sonu Doğum Günü Memur Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- Alper'in mumları üflemesi

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Erzurum’da 14 yaşında ki Alper’e polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesinde polis ekipleri tarafından 14 yaşında ki Alper’e doğum günü sürprizi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle dışarı çıkamayan Korkmaz ailesi polis memurlarını arayarak bugün Alper’in doğum günü olduğunu ve pasta almak için evden çıkamadıklarını söyledi.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, pastahaneden aldıkları pasta ile Alper Korkmaz’ın evine sürpriz bir ziyaret yaptı. Alper'e mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, doğum gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan 14 yaşındaki Alper Korkmaz, polislere teşekkür etti.
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