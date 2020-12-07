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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri yoğurt içine saklanmış uyuşturucuyu ele geçirdi

Polis ekipleri yoğurt içine saklanmış uyuşturucuyu ele geçirdi

POLİS EKİPLERİNİN ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN YOĞURTTA YAPTIĞI İNCELEME

( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 


- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan yoğurttan uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Ürgüp ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonrasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Araç içerisinde poşet içerisinde bulunan yoğurttan şüphelenen polis ekipleri yoğurtta yaptıkları inceleme sonrasında 53,1 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan E.G. ve K.M. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.M. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (COŞ_
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