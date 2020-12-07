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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı

Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı

Kaza yapan şahıstan görüntü

İlk Müdahale Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Polis ekiplerinin şahısla sohbet etmesi
-Ambulansın gelişi
-Yaralının sedyeyle ambulansa alınması
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) -- Kaza yapan sürücünün bilinci kapanmasın diye başında beklediler KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki araca çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk koşan polis ekipleri, sürücünün bilinci kapanması diye dakikalarca başından ayrılmadı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddesi Yeni Adliye Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 4544 plakalı motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu Ümit S., seyir halinde ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan Kaya O.'ya ait 41 U 7068 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ise ağır yaralandı. Kaza anında şans eseri bölgede olan polis ekipleri, Ümit S.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilincinin kapanmaması için sürekli yaralı sürücü ile sohbet eden polis ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından bir saniye olsun ayrılmadı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ümit S., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY-
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