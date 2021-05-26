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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polis ekipleri minik Eymen’in korkusunu yenmesi için seferber oldu

Polis ekipleri minik Eymen’in korkusunu yenmesi için seferber oldu

- Polis ekiplerin minik Eymen ve ailesini ziyareti

Küçük Çocuk Harekete Geç Yardım Talebi Polis Ekipleri Yardım Çağrısı 

-- Polislerin küçük çocuk ile diyalogları
-- Polislerin Eymen'i polis aracından gezdirmesi

( KOCAELİ )- Ekip otosuna bindirdikleri küçük çocuğun korkusunu giderip görevlerine koştular KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ailenin yardım çağrısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 6 yaşındaki çocuğun polis korkusunu yenmesini sağlamak için seferber oldu. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ikamet eden bir aile, sosyal medya üzerinden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü hesabına mesaj atarak 6 yaşındaki çocukları için yardım talebinde bulundu. “6 yaşındaki oğlum polislerden korkuyor, korkusunu yenmesi lazım yardımcı olursanız sevinirim” mesajı üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, Dilovası’nda ailenin yaşadığı eve gitti. Eymen adlı Küçük çocuk ve ailesini ziyaret eden polis ekipler, Eymen’in korkusunu yenmesi için seferber oldu. Pandemi tedbirlerine riayet edildiği ziyarette polis ekipleri, minik Eymen’e polis üniforması ve şapka giydirerek, oyuncak, boyama kitabı hediye ettiler. Polis üniforması giyen Eymen’i resmi ekip aracına alarak temsili devriye görevi yapan polis ekipleri, el birliği ile küçük çocuğun polis korkusunu yenmesine yardımcı oldular. Ziyaretten memnun kalan ailenin teşekkür ve dualarını alan polis ekipleri daha sonra görevlerine geri döndü. (GY-
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