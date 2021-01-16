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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri, karın keyfini işte böyle çıkardı

Polis ekipleri, karın keyfini işte böyle çıkardı

Kartopu savaşı yaparak gönüllerince eğlenen polis ekipleri

( SAKARYA ) SAKARYA

Polis Karya Polis Ekipleri Kar Yağışı Irak 


- Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışının kenti beyaza bürümesinin ardından dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra polis ekipleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı. O anlar ise yüzlerde gülümseme bıraktı. Sakarya’nın yüksek kesimlerine etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı.
Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kentin beyaza bürünmesinin ardından dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı. O anlar ise yüzlerde gülümseme bıraktı. (OK-RFK-
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