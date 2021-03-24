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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

Tepeden görüntü

Polis Kaçak Kaçak Kazı Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Polis aracından görüntü
-Alandan görüntü

( VAN ) VAN

- Van’ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Şabaniye Mahallesi’nde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, definecilerin tünel kazıp kaçak kazı yaptığını tespit etmesiyle bölgede nöbet tutmaya başladı.
Bölgede uzman ekiplerce inceleme yapılacağı öğrenildi.
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