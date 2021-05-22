Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı

Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı

Polisin bebek bezi dağıtımı

Bebek Harekete Geç Sosyal Sorumluluk Projesi Objektif Sosyal Sorumluluk 

-Bebeklerden görüntüler
-detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, merkez ilçelerdeki mahallelere yaptığı ziyaretlerde vatandaşın sorun ve sıkıntılarını da dinliyor. İnci, yeni doğum yapmış bir kadının, ‘bebek bezi’ talebine de duyarsız kalmadı. İnci’nin talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, temin edilen bebek bezlerini söz konusu aileye ulaştırmakla kalmayıp, bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. Bu kapsamda da Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası’nda yeni doğan ve gözetim altında tutulan bebeklerin kilosuna uygun bebek bezlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.
Kadın polisler, yeni doğum yapan kadınları odalarında tek tek ziyaret etti; onlara çocukları için ‘bebek bezi’ verirken, sorun ve sıkıntılarını dinledi; bebeklerle de yakından ilgilendi. Bebek bezi dağıtımında objektiflere renkli görüntüler yansırken, doğumevindeki kadınlar da en çok ihtiyaç duydukları ve pahalı oldukları için de almakta sıkıntı yaşadıkları şeyin ‘bebek bezi’ olduğuna dikkat çekip, yapılan yardımın kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen dağıtımın, belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement