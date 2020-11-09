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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ecza deposunu soyan hırsızların peşine düştü - KARABÜK

Polis ecza deposunu soyan hırsızların peşine düştü - KARABÜK

- Polis ekiplerinden görüntü - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü Karabük polisi ecza deposunu soyan hırsızların peşine düştüKARABÜK (AA) - Karabük 'te bir ecza deposundan ilaç çalan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.İddiaya göre, Ateş Caddesi'ndeki bir ecza deposuna gelen 2 şüpheli kapıyı zorlayıp açarak içeri girdi.Depodan 48 ilaç çalındığı belirlenen hırsızlık olayıyla ilgili Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kameraları görüntüleri ve parmak izlerini topladı.Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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