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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Polis düğün bastı

Polis düğün bastı

Polisin araçla düğün sokağına girmesi

Polis Kalaba Alabalık Polis Baskını 

-Polisin araçlardan inmesi
-Kalabalık vatandaş
-Vatandaşların dağılmaya başlaması
-Polisin tekrar araçla gitmesi
-Düğünün olduğu yere varması
-Kalabalık vatandaş gurubu
-Müzisyenin anons etmesi
-Müzik aletleri
-Düğün arabası

( ADANA ) -- Adana'da pandemiye rağmen sokakta yapılan düğüne polis baskınıyla sona erdi- Müzisyenin “artık düğün bitti dağılın” diye anons yapması dikkat çekti ADANA

- Adana'da pandemiye rağmen sokakta yapılan düğün polis baskınıyla sona erdi. Müzisyenin “artık düğün bitti dağılın” diye anons yapması dikkat çekti Türkiye’yi geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana etkisi altına alan yeni tip korana virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokak arasında ya da salonlarda düğün yapmak yasaklandı. Ancak bu yasağa rağmen hala sokaklarda düğün yapanlar oluyor. Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesinde sokakta düğün yapıldığı bilgisini alan polis adrese baskın yaptı. Polis pandemi kuralları geçerli olmasına rağmen çoğu maskesiz onlarca insanın düğünde iç içe olduğunu belirledi. Polis düğünün sonlandırılması ve herkesin evine gitmesi çağrısında bulundu. Kalabalık bir süre bekledi ancak polis kararlı olunca düğüne katılanlar dağılmak zorunda kaldı. Polis düğünde görev alan müzisyeni de aletlerini toplaması konusunda uyardı. Müzisyenin mikrofondan dağılmayan kalabalığa “Düğün bitti herkes evine” diye anons yapması dikkat çekti. Düğün sonlandırılırken pandemi kurullara çerçevesinde düğün sahibine cezası makbuzu düzenlendi.
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