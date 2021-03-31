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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polis düğmeye bastı, uyuşturucu ortaya çıktı

Polis düğmeye bastı, uyuşturucu ortaya çıktı

Köpeğin arama yapması

Kokain Adli Kontrol Uyuşturucu Hava Yastığı Sistem Yapı 

-Köpeğin araba içinde arama yapması
-Polislerin konuşarak düzeneği anlatması
-Düğmeye basılarak düzeneğin açılması
-Uyuşturucuya ulaşılması
-Düzeneğin geri kapatılması
-Şahısların emniyetten çıkarılışı
-Paralar ve uyuşturucudan görüntü

( MERSİN )- Mersin'de bir otomobilde arama yapan polisler, 2 kilo kokain ele geçirdi- Polisler, hava yastığı bölümünde bulunan ve kilometre sıfırlayıcı düğmesine basılarak açılan zulada uyuşturucuya ulaşırken, düzenek görenleri şaşkına çevirdi MERSİN

- Mersin'de bir otomobilde arama yapan polisler, 2 kilo kokain ele geçirdi. Polisler, hava yastığı bölümünde bulunan ve kilometre sıfırlayıcı düğmesine basılarak açılan zulada uyuşturucuya ulaşırken, düzenek gören herkesi şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus'ta bir otomobili takibe alan ekipler, bir süre sonra durdurarak, arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Alvin'in de katıldığı aramalarda, uzun süre uyuşturucu arayan ekipler, arabada zula olabileceği üzerinde durdu. Yapılan detayla incelemede kilometre sıfırlayıcı düğmesine basılınca, sağ hava yastığının bulunduğu bölgenin açıldığı belirlendi. Yaylı sistem yapılarak kurulan düzeneği ortaya çıkaran ekipler, hava yastığı bölümünde paketler halinde 2 kilogram kokain ele geçirdi. Düzenek gören herkesi şaşkına çevirirken, olayla ilgili E.B. ve M.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Ü. tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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