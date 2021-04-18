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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis denetiminden kaçmak için buldukları yöntemi, gece kartalları engelledi

Polis denetiminden kaçmak için buldukları yöntemi, gece kartalları engelledi

-Bulvar üzerinde yapılan uygulamadan görüntü

Polis Para Cezası Akalan Polis Ekipleri Bulduk 

--Kaçan araç sürücülerinin yakalanmasından görüntü
--Yapılan kontrollerden görüntü
--Detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerden araçlarıyla ara sokaklara kaçanlar gece kartalları tarafından yakalandı. Ekiplerin denetim noktasına getirdiği vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik ihlalleri sebebiyle toplam 8 bin 109 TL para cezası kesildi. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce’de, polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, denetim yapan polis ekiplerini gören bazı sürücüler, ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, denetimden kaçmak için araçlarıyla girdikleri sokaklarda 'gece kartalları' bekçiler tarafından durduruldu. Denetim noktasından kaçmaya çalıştığı belirlenen 4 araç bekçiler tarafından denetim noktasına getirildi.
Ekipler tarafından kaçmaya çalışırken yakalanan 3 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle, 1 araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlali sebebiyle adli para cezası kesildi. Vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik ihlalleri sebebiyle toplamda 8 bin 109 TL para cezası kesildiği belirtildi. (EB-MK-ALI-
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