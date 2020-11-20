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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Polis çocukları ve ailelerine etkinlik

Polis çocukları ve ailelerine etkinlik

Müzik eşliğinde engelli çocukların ve ailelerin oynaması

( VAN ) VAN

Engelli Çocuk Müzik Grubu Helikopter 


- Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından engelli bireye sahip teşkilat mensubu aileler için etkinlik düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın eşi Reyhan Karabağ öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aileler, Edremit Polis Kampında kahvaltı yaptıktan sonra Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Tesisine götürüldü. Burada ata bindirilen engelli çocuklara, akabinde Havacılık Şube Müdürlüğü’nde uçak ve helikopterler tanıtıldı. Organizasyona katılan 10 engelli çocuğa Van İl Emniyet Müdürlüğü adına çeşitli hediyelerin takdim edildiği etkinlik, emniyet mensubu müzik grubunun dinletisiyle sona erdi. Etkinlik sonunda bir açıklamada bulunan yetkililer, “Geleceğimiz olan engelli çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, engelli çocuklarımıza karşı doğru yaklaşımları kazandırmak hepimizin en büyük görevi olmalıdır. Bu çerçevede engelli çocuğu bulunan teşkilat mensuplarımıza, sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ediyoruz” dedi.
(ATL-)
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