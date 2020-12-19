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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Polis, cadde ve sokaklarda denetim yaptı

Polis, cadde ve sokaklarda denetim yaptı

Polis ekiplerinin araç durdururken görüntü

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri 

-araç sürücüleri belgelerini sorgularken görüntü
-yaya vatandaşlar sorgularken görüntü
-kepçe sürücüsü sorgulanırken detay
-denetimlerden detay

( UŞAK )- Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesildi UŞAK

- Uşak’ta 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlaması denetimleri yapıldı. Düzenlenen denetimlerde, evrakları olmadan kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasıyla birlikte Cuma akşamı saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması tekrar başladı.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan polis ekipleri denetlemelere başladı.
Kurulan uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar belgelerini gösterirken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Polis ve bekçi ekiplerince düzenlenen denetimler, kent genelinde kısıtlamalar süresince devam edecek.
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