Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Polis Arama Kurtarma ekiplerinin ilk görev yeri Artvin oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Polis Arama Kurtarma ekiplerinin ilk görev yeri Artvin oldu

Polis Arama Kurtarma ekiplerinin ilk görev yeri Artvin oldu

- İlk kez Artvin'de sahaya inen Polis Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları - Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk saha görevine çıktı - PAK emrinde görevli 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memuru, Artvin'de meydana gelen sel sonrası davam eden arama kurtarma çalışmalarına katıldıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memurundan oluşan ekip, Artvin'de meydana gelen sel sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PAK timleri, kuruluşunun ardından ilk görev yerleri olan Artvin'deki arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.Güvenlik Daire Başkanlığı'na bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memuru ile Koruma Daire Başkanlığından bölgeye sevk edilen özel ekiple beraber Artvin, Elazığ, Bursa, İzmir illerine bağlı Sualtı Grup Amirliklerinden görev bölgesinde 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı, 19 polis memuru arama çalışmalarına dahil oldu.Sel sırasında kaybolan Serdar Yiğit'in bulunması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına, dün sabah saat 08.00 itibariyle katılan PAK timleri, Murgul Baraj Göleti ile besleyen su yatakları, dere kenarlarında AFAD koordinesinde görev yapıyor.

Emniyet Müdürü Polis Memuru Muhabir Memur Emniyet Amiri 

İlgili Foto Galeriler
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Emniyet Müdürü Eryılmazın Cenazesi Toprağa VerildiEmniyet Müdürü Eryılmazın Cenazesi Toprağa Verildi
Emekli Emniyet Müdürü Ölü BulunduEmekli Emniyet Müdürü Ölü Bulundu
Şehit Emniyet Müdürüne Uğurlama TöreniŞehit Emniyet Müdürüne Uğurlama Töreni
Emniyet Müdürü VurulduEmniyet Müdürü Vuruldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı